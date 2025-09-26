Marcha Blanca se impuso en las elecciones de Agmer

Como en 2021, Marcha Blanca volvió a imponerse este jueves en las elecciones para renovar conducción en la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y de acuerdo a las primeras proyecciones Abel Antivero se convierte en el nuevo secretario general, que sucederá al actual, Marcelo Pagani, en el período 2026/2029.

En las últimas elecciones, 2021, cuando Marcelo Pagani accedió al segundo mandato al frente de Agmer, votaron 11.494 docentes (el 57% del padrón): a nivel provincial, Marcha Blanca consiguió 8.466 votos (78,71%) y la Multicolor 2.290 votos (21,29%).

“Luego de una importante jornada democrática para el conjunto de la docencia entrerriana, la Lista Marcha Blanca se impuso de manera contundente en las elecciones generales de Agmer. En un proceso totalmente transparente, la mayor organización de trabajadoras y trabajadores de la provincia volvió a poner a consideración de las bases la integración de sus diferentes órganos de conducción para los próximos cuatro años. En esta oportunidad, miles de docentes respaldaron una vez más el proyecto sindical que expresa la defensa irrestricta de nuestros derechos y condiciones laborales y la escuela pública”, anunció la agrupación Compromiso, con base en Uruguay, que forma parte de la coalición que conduce Agmer.

Y agregó: “Este triunfo se dio tanto a nivel provincial como en el departamento Uruguay, donde más de mil afiliadas y afiliados ratificaron el rumbo trazando por la agrupación Compromiso en nuestra seccional. De esta manera, Gastón Fernández fue electo para encabezar la Comisión Directiva Departamental durante el período 2026-2029, en tanto que Micaela Velázquez hará lo propio en la filial Basavilbaso. Por su parte, Lía Fimpel secundará a Pachi Antivero en la próxima comisión directiva central y Gustavo Blanc será el candidato titular de Agmer para disputar la vocalía del Consejo General de Educación en representación de las y los trabajadores”.

‘Pachi’ Antivero se enfrentó a la Lista Multicolor, que llevó como candidata a secretaria general a la uruguayense Gimena García.

De las 17 seccionales de Agmer, en 10 de ellas no hubo competencia por cuanto se presentan listas únicas.

Se trata de las seccionales Diamante, donde la Marcha Blanca tiene asegurada la elección; Colón, donde el actual secretario general Esteban Gamarra (Marcha Blanca) asegura reelección; Federal, donde vuelve a presentarse la Lista Ñandubay como única opción; Feliciano, con Marcha Blanco, que postula a María Paula Ovando; en La Paz Ruth Hidalgo será la nueva secretaria general de la seccional por la Marcha Blanca, ya que la Multicolor sólo presentará candidatos a congresales.

También hubo lista única en Tala (solo se presenta la Marcha Blanca); Gualeguay; Gualeguaychú; Islas; y San Salvador.

Antivero asumirá la conducción del principal sindicato docente de Entre Ríos.

Antivero, el nuevo secretario general

Se trata de un docente nacido en San Martín, Buenos Aires, en 1980, que creció en Entre Ríos. Estudió Profesorado de Historia en el Instituto de Enseñanza Superior Victoria Ocampo, de Concepción del Uruguay, del que egresó en mayo de 2003.

Ha realizado trabajos de investigación históricos como “La Revolución fusiladora y los sucesos en Concepción del Uruguay” (2003), y “El accionar de los jesuitas en Entre Ríos” (2011).

Fue coordinador de la revista “Intercambio Cultural, Identidad Americana”, una publicación bimensual del Museo Yutchán de Concepción del Uruguay (2003-2004).

Desde 2008 vive en Ibicuy, al sur de Entre Ríos. Fue secretario general de Agmer Islas del Ibicuy entre 2015 y 2021. Actualmente, es rector de tercera categoría en la Escuela Secundaria N° 6 Rafael Escriña, en el paraje Mazaruca, en Islas del Ibicuy.

(Análisis Digital)