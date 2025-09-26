La Mesa Citrícola suma esfuerzos y recursos en la lucha contra el HLB

Convocados por el Gobierno de Entre Ríos, los integrantes de la Mesa Citrícola se reunieron en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Concordia para definir medidas que refuercen el control del HLB (Huanglongbing), optimicen el monitoreo del vector y reduzcan los costos de diagnóstico.

La reunión, impulsada por la Dirección de Agricultura provincial, contó con la participación de representantes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la Federación del Citrus de Entre Ríos (Fecier), viveristas, municipios de la región y otras entidades del sector productivo.

La directora de Agricultura, Carina Gallegos, informó que el plan provincial contempla un presupuesto de 6 millones de pesos para análisis diagnósticos hasta julio de 2026. Además, destacó que el Senasa respaldará 170 análisis de PCR durante este año, de los cuales ya se efectuaron 74.

Medidas sanitarias y estratégicas

La coordinadora regional de Protección Vegetal del Senasa, Natalia Schmidt, detalló los alcances de la resolución 596/2025, que actualiza la situación del HLB en el país e incorpora un nuevo Plan de Medidas Integradas para el Manejo de la enfermedad. En Entre Ríos, cerca de 80 productores se verán alcanzados por este plan. Se acordó que el Senasa, la Fecier y la Provincia trabajarán en conjunto para elaborar el listado de productores y coordinar las acciones de comunicación y apoyo.

Asimismo, se decidió implementar un sistema de monitoreo del vector del HLB, Diaphorina citri, para generar un sistema de alerta temprana con información en tiempo real sobre la dinámica poblacional del insecto.

Por su parte, la presidenta de la Fecier, Melania Zorzi, se refirió al programa provincial de lucha contra el HLB, vigente desde el 1° de agosto. En la jornada, también se analizó el incremento del costo de los análisis PCR y se remarcó la necesidad de que el Senasa agilice la validación del Neokit, un test simple y económico para la detección de esta enfermedad.

Finalmente, se subrayó la importancia de incrementar el conocimiento técnico sobre la enfermedad, estudiar la evolución de los casos detectados y analizar el comportamiento genético de las plantas afectadas.