Capacitación en Hasenkamp “Redes Sociales y Marketing Digital”

El próximo jueves 9 de octubre, de 15:00 a 17:00 h, se realizará la capacitación “Redes Sociales y Marketing Digital” en la Escuela de Artes y Oficio (EMAO) Sarmiento y San Lorenzo, Hasenkamp.
La capacitación está dirigida a emprendedores interesados en mejorar su presencia digital y optimizar sus estrategias de marketing en redes sociales. Emprendedores productivos, potenciales emprendedores, comerciantes, estudiantes, autónomos y freelancers.
La capacitación es gratuita y requiere inscripción previa a través del siguiente formulario: https://forms.comunicacionentrerios.com/f/228/redesymarketing
