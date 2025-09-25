Aluani y Berisso inauguraron un espacio de exposición de productos de Manos Entrerrianas

La vicegobernadora Alicia Aluani se reunió con la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; el secretario de Gestión Social, Pablo Omarini; junto a funcionarios del área y emprendedores. Luego, en la sala de la Vicegobernación, quedó inaugurado un espacio de exposición de productos de la marca Manos Entrerrianas.

Este jueves por la mañana, la vicegobernadora de la provincia, Alicia Aluani, recibió en su despacho a la ministra de Desarrollo Humano de Entre Ríos, Verónica Berisso; al secretario de Gestión Social, Pablo Omarini, junto a funcionarios del área Brenda Labat, coordinadora General; Matías Becker, coordinador Territorial y Sebastián Bressan, coordinador de Fortalecimiento y las emprendedoras Nancy Bill y Adriana Lara Beltzer. También participó del encuentro Julieta Sosa, coordinadora de la Cámara del Senado.

Seguidamente, en la sala de la Vicegobernación, quedó inaugurado un espacio de exposición para visibilizar la producción local, valorar y fortalecer la identidad cultural de nuestra provincia, permitiendo acercar a la comunidad el valor del trabajo emprendedor.

Acompañamos y valoramos lo nuestro

En la oportunidad, Aluani destacó al programa Manos Entrerrianas que “visibiliza y fortalece el talento local, y pone en valor lo nuestro”, subrayó la mandataria tras resaltar el trabajo de las y los emprendedores que “con dedicación y creatividad, transforman las materias primas haciendo productos únicos y de calidad”. “Cada producto refleja la identidad y riqueza de nuestra provincia, generando desarrollo, instancias de consumo responsable, empleo genuino y orgullo entrerriano”, afirmó.

Por su parte, la ministra Berisso dijo: “Estamos muy contentos de concretar este espacio en conjunto con la vicegobernadora, porque nos permite fortalecer la visualización de Manos Entrerrianas, la marca provincial que nos llena de orgullo”.

En tanto, el secretario Omarini valoró el encuentro y la inauguración de la vitrina que permite “mostrar productos autóctonos de la provincia y de nuestros emprendedores”. Y agregó: “La vicegobernadora, que es la embajadora de la marca, acompaña esta iniciativa y para nosotros es muy importante que los productos entrerrianos sean visibilizados”.

Luego, las emprendedoras Nancy Bill y Adriana Lara Beltzer, agradecieron el recibimiento y valoraron el acompañamiento de la vicegobernadora.

Productos exhibidos

De Colón: conjunto de mate, media tapa y bombilla con engarce de amatista y citrino (Federico Gómez Pedreira – ETOA Taller de Oficios).

De Paraná: poncho “Geografía del Encuentro” (Alejandra Asensio- Telar del Río). Juego del Mate y Juego Aves Argentinas (Iván Taylor – El Equipo Azul). Juego de terrazo (Nancy Bill – Dulce Carmela). Campana sahumadora con plato y cuenco de barro (Adriana Lara Beltzer – Urú é Netéla).

De San Benito: reloj mapa Entre Ríos (Esteban Enrique – Diseñarte creaciones).

De Urdinarrain: pashmina con aplicación de ecoprint (Daniela Spiewak – Bruma Tintes Naturales).