Se avanza en un protocolo contra la Violencia Laboral y de Género en la Cámara de Diputados

En la mañana de este miércoles se reunió nuevamente la Comisión Especial para la Prevención e Intervención en casos de Violencia Laboral y de Género, presidida por la diputada Susana Pérez. En esta ocasión, participaron del encuentro los invitados especiales Luciana Basso, doctora en Estudios de Género, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), y Ariel Villanueva, abogado y militante de derechos humanos, quienes aportaron su experiencia y conocimiento para la creación de un protocolo similar a los existentes en el Senado, universidades y municipios.

Pérez recordó que “la comisión tiene un plazo de tres meses para presentar un informe preliminar” y que “se considera la incorporación de nuevas legislaciones sobre violencia laboral sugeridas por los expertos, que no están contempladas en el protocolo del Senado. En resumen, la comisión está trabajando activamente para crear una herramienta fundamental en la protección a los trabajadores de la Cámara de Diputados, priorizando la prevención y la colaboración interinstitucional”, explicó.

La comisión funcionará por seis meses y su objetivo es “desarrollar un protocolo similar a los ya existentes en otras instituciones, con el fin de establecer procedimientos claros para manejar denuncias y prevenirlas, a través de un abordaje proactivo que fomente un buen clima laboral. Se busca prevenir la violencia no solo contra las mujeres, sino también contra otros grupos vulnerables como adultos mayores, niños y migrantes” detalló la legisladora.