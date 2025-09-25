Entre Ríos recibe fondos para 303 escuelas en el marco del programa Escuelas Alfa en Red

El Gobierno nacional transfiere 140 millones de pesos a establecimientos educativos del nivel Primario de la provincia para fortalecer las estrategias pedagógicas orientadas a la mejora de los niveles de alfabetización inicial.

La iniciativa se desarrolla en el marco del programa Escuelas Alfa en Red, que se ejecuta desde la secretaría de Educación del Gobierno nacional y articulada con la provincia de Entre Ríos, una política educativa focalizada que tiene como objetivo acompañar a las instituciones con mayores desafíos en relación con el aprendizaje de la lectura y la escritura, a partir de sus realidades y contextos particulares.

Los fondos, que alcanzan un monto total de 140 millones de pesos, se empezaron a transferir directamente a cada institución, en función de su cantidad de secciones de 3º grado. Se harán efectivos a través de la tarjeta ticket nación.

Esta inversión contempla la compra de materiales pedagógicos específicos, tales como cuadernos, lápices, fibrones, pizarras individuales, letras móviles y rotafolios, entre otros recursos fundamentales para el seguimiento de las trayectorias de aprendizaje de los estudiantes.

Las 303 escuelas seleccionadas fueron identificadas a partir de las últimas pruebas Aprender, con el objetivo de dirigir los recursos hacia donde más se necesitan.

Esta focalización no sólo optimiza el uso de los fondos públicos, sino que permite reducir desigualdades y generar oportunidades educativas más equitativas, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad.

Además de la asignación de fondos, el programa incluye un trayecto formativo para directores y supervisores de nivel primario, orientado a fortalecer la gestión pedagógica institucional en alfabetización.

En este marco, se prevé un nuevo encuentro presencial de estudio y reflexión que tendrá lugar el viernes 26 de septiembre en la ciudad de Paraná.