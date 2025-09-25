Gran concurrencia en el Taller de Jardinería Básica

El martes 16 de septiembre, tal como estaba previsto desde las 17:00 horas, se llevó a cabo el Taller de Jardinería Básica en el quincho de COOPAR.

La actividad estuvo a cargo de la Técnica y Paisajista María Del Carmen Gallardo, quien brindó conocimientos teóricos y prácticos sobre el cultivo y cuidado de las plantas del jardín y el hogar.

Durante la jornada se abordarán temáticas como:

· Especies más utilizadas en jardines.

· Plantines florales y césped.

· Suelo y sustratos.

· Plantación y trasplantes.

· Riego y fertilización.

· Protección frente a condiciones extremas.

· Plagas y enfermedades más comunes.

El encuentro se presentó como una oportunidad para aprender, compartir experiencias y fomentar el amor por la naturaleza y el entorno verde.

2 / 2

La organización estuvo a cargo del Grupo de Mujeres de COOPAR “Sembrando Valores”, en el marco de sus propuestas de capacitación y actividades comunitarias.

ANSES brindó atención en COOPAR

El pasado miércoles 17 de septiembre, personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) llevó adelante una jornada de atención en la Casa Central de COOPAR, en Aranguren, en el horario de 8:00 a 14:00.

La actividad, organizada de manera conjunta entre COOPAR y ANSES, tuvo como objetivo facilitar el acceso a trámites y consultas a vecinos y vecinas de la localidad.

Durante la jornada se resolvieron gestiones vinculadas a consultas generales, trámites de libretas y certificados escolares, beneficiando a un total de 20 personas. En esta oportunidad, el sistema funcionó con normalidad, lo que permitió un mejor desenvolvimiento de la atención.

Además, se otorgaron turnos para aquellas gestiones que requieren ser realizadas en las oficinas centrales del organismo.