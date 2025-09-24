Sep 24

Aranguren: habilitarán la doble mano de Avenida Victoria y el cordón cuneta en calle Independencia

El jefe de Personal, Luis Ghiglioni, destacó que el municipio dispone de personal, maquinarias y herramientas propias, y que estas tareas se llevan adelante con recursos económicos municipales, lo que permite avanzar a buen ritmo con lo planificado.

En Avenida Victoria se están ultimando detalles para la habilitación de la doble mano de circulación, incluyendo la colocación de cartelería y la construcción de lomos de burro, garantizando así mayor orden y seguridad para conductores y peatones.

 

En paralelo, sobre calle Independencia se encuentra en su etapa final la obra de cordón cuneta, ejecutada en ambos lados de la arteria, una mejora fundamental para el escurrimiento de aguas y la consolidación de la calzada.

 

De esta manera, el municipio reafirma su compromiso de seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Aranguren, a través de un plan sostenido de obras públicas en distintos sectores de la ciudad.

