La provincia perdió un juicio con el Banco de Boston por una decisión erronea de Casaretto en ATER

Una información a la que tuvo acceso Radio Siglo 21 indica que a raíz de la crisis en la Argentina en los años 2001-2002 por la cual los bancos debieron restituirle a los depositantes los dólares, el gobierno de la Nación en lo que se llama el famoso ‘decreto del príncipe’ que se dicta en una situación de excepción y emergencia, compensó a los bancos con la entrega de bonos del tesoro nacional o sea no les restituyó los dólares, pero los compensó con bonos.

En ese marco el entonces Director de Rentas en la provincia de Entre Ríos, contador Marcelo Casaretto resolvió cobrarle al Banco de Boston, ingresos brutos, cuando esto no era una operación comercial sino la aceptación a la que se vieron obligados los bancos a tomar esos bonos del Estado en compensación.

No era una operación comercial financiera de las habituales de los bancos, fue la aceptación en una situación de excepción por una imposición del Estado Nacional a recibir esos bonos. En razón de eso el Banco de Boston que no tiene operatoria acá en la provincia, efectuó una serie de reclamaciones administrativas ante el gobierno para que dejara sin efecto esa decisión, a lo cual la provincia se negó y el banco tuvo que pagar bajo protesto y con reserva los intereses de esos bonos a la provincia e interponer una acción declarativa en el fuero Federal para que se declarara que esos bonos no estaban alcanzados por el impuesto a los Ingresos Brutos.

El contador Casaretto se presentó pidiendo el rechazo de la demanda pidiendo costas.

Luego de trece años de juicio la Justicia Federal falló, admitiendo la acción del banco de Boston siendo que esto no era una actividad u operación alcanzada por la operatoria comercial y desestimando la pretensión de cobro. Ese es un fallo reciente de días atrás.

La provincia apeló, le concedieron el recurso y enviaron el expediente a la Cámara Federal de Apelaciones. Estando ya el expediente en la Cámara para fundamentar la apelación,

el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, se ha presentado a la Justicia Federal desistiendo del recurso.

En consecuencia, la provincia tendrá que restituirle al banco de Boston la suma que se vio obligada a depositar bajo protesto, obviamente actualizada con los intereses que corresponden, que esto será objeto de liquidación, y además se deduce que también al Perito que intervino para investigar esto y determinar el monto tendrá que pagarle los honorarios correspondientes a la tarea pericial, porque no fue un Perito de parte, fue un Perito designado por el Juzgado Federal de la lista oficial del juzgado, y además restituirle al banco la suma que debió depositar en caución a la orden del juez Federal para continuar con el trámite de la causa. Pero la sentencia ha quedado firme.