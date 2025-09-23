El gobernador recorrió e inauguró obras en Viale

La ampliación del hospital Castilla Mira demandó casi 250 millones de pesos de inversión provincial y brindará atención en distintas especialidades a pacientes de una amplia zona de Paraná Campaña. Al respecto, el gobernador recordó que “es una obra que surgió como una necesidad y una priorización para el municipio después de una reunión de gabinete conjunto”.

Dijo además que le sorprendió “la velocidad de la obra” e insistió que “son consultorios que hacían mucha falta en la ciudad. Es el único efector de salud que atiende a la ciudad y a los alrededores. Una gran satisfacción de ver esta obra realizada, terminada en tiempo y forma como debe ser”, remarcó.

Luego, recorrió la obra de rehabilitación de la ruta provincial 32 que ya presenta más del 68 por ciento de avance. En cuanto a las obras en las rutas, Frigerio reconoció que “son muchas cosas, pero no estoy conforme. Fueron 20 meses muy difíciles, donde pudimos avanzar prácticamente en un tercio de las rutas de la provincia. Me quedan dos tercios todavía en estos 27 meses. Vamos a tener que redoblar los esfuerzos”.

Agregó luego los trabajos hechos en hospitales. “Creo que llevamos también más o menos un tercio de los hospitales intervenidos, los mismos las escuelas, unas 500 de escuelas de 1500 que tenemos en la provincia. Tenemos que seguir con esta lógica de priorizar, con este compromiso y esta eficiencia en la gestión y sobre todo con muchísima transparencia”, concluyó.

Promesas cumplidas

Por su parte, el intendente de Viale, Carlos Weiss, agradeció el acompañamiento del gobierno provincial y definió los consultorios externos en el hospital como “una obra importante con un sistema de construcción en seco, muy moderno y eficiente. Orgullosos de presentar un hospital ordenado, limpio y con buena atención”, dijo.

Luego se refirió al acompañamiento provincial. “Todo lo que fueron promesas de campaña se van cumpliendo. No solamente con subsidios o con dinero, sino también con obras como es el acceso de la avenida Illia, que estaba dentro del proyecto de la ruta 32, que está prácticamente terminado y es un orgullo para nosotros. El acceso más importante de la ciudad que conecta la ruta 32, que también está en pleno desarrollo de terminación, y que con esta ruta comunica tres rutas nacionales, dos puertos exportadores, un aeropuerto, y varios parques industriales de Paraná Campaña. La verdad que es uno de corredores industriales y productivos más importantes de la provincia”, remarcó.

También habló de la relevancia de las obras energéticas en el parque industrial local. “Sin energía no hay desarrollo, producción ni generación de mano de obra. Tenemos el orgullo de decir que se van a invertir 32 mil millones de pesos en una obra que el 24 de octubre se abren los sobres de licitación. Será una obra con solución definitiva de energía desde Crespo, Viale con una estación transformadora digital, la primera en el país”.

Por último, mencionó que próximamente “se adjudicará una obra reclamada por todo el sector productivo agropecuario que es la ruta 34, que une Viale con Arroyo Durazno, prácticamente a 20 km de Maciá con ripio, obras de infraestructura con puentes, alcantarillas, una de las obras más importantes de la provincia a nivel vial durante esta gestión”.

Nuevos consultorios

Con la ampliación del hospital Castilla Mira de Viale se suman seis consultorios externos con baño privado, un salón de usos múltiples para rehabilitación y espacios complementarios, lo que permitirá ampliar la capacidad de atención en especialidades como Psicología, Nutrición, Kinesiología y Rehabilitación. La obra responde a una demanda histórica de la comunidad y de la región de Paraná Campaña.

Rehabilitación vial

La obra contempla la rehabilitación de 40 kilómetros de la ruta provincial 32 y demandará una inversión de más 20.920.199.901 pesos y está a cargo de la empresa José Pitón SA. Los trabajos incluyen repavimentación, señalización y mejoras en la infraestructura vial existente.