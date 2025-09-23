La diputada Lena cruzó a Marcelo Cassaretto y lo tildó de “mamarracho”

La diputada provincial de Juntos por Entre Ríos, Gabriela Lena, publicó en sus redes sociales un mensaje dirigido al ex diputado, Marcelo Cassaretto, acusándolo de “mamarracho” por hacer “operetas burdas” contra la gestión de Rogelio Frigerio.

“Ahora resulta que viajas todas las semanas a Buenos Aires… ¿Será con lo que te paga Guillermo Michel, para elucubrar la montaña de pavadas que te mandan a decir?”, señaló la legisladora.

Además, apuntó a publicación de Cassaretto sobre los contratos: “te veo muy preocupado y lo celebro; lástima que no te ocupaste de denunciar el festival de contratos truchos de Beto Bahl (tu candidato) y Bordet”.

Y agregó: “En la gestión de Frigerio se bajó 70% el presupuesto destinado a asesorías de las Cámaras, y los que tienen contrato trabajan para la provincia. En la gestión de ustedes se la afanaron toda. Y está probado por la Justicia”.

Por lo que Lena remarcó que ex diputado no puede “dar lecciones” de transparencia ni de gestión: “Vivis de la peor política y de la rosca, y cuando te toca rendir cuentas te escondes detrás de chicanas mediáticas”

Y por último, de manera contundente, le pidió que deje de “vivir del Estado sin trabajar y sólo para armar operetas mediáticas. Ponete a laburar dignamente” . Y añadió: “Por si fuera poco intentaste dejar en planta de Iapser y de Enohsa a tus familiares”. (APFDigital)