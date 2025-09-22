Sep 22

Comisiones: senadores tratarán juicio por jurados y cargos en la justicia

Los senadores que integran las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales y Acuerdos continuarán con el análisis del proyecto de reforma a la ley de juicio por jurados. La reunión, prevista para el miércoles, contará con la participación de representantes de distintos organismos relacionados a la materia. Por otra parte, se avanzará con los pedidos de acuerdo pendientes para cargos en el Poder JudicialEl miércoles 24 de septiembre, a las 11 horas, en la Sala de Comisiones de la Cámara de Senadores, está previsto el encuentro de trabajo conjunto de Legislación General y Asuntos Constitucionales y Acuerdos, con el fin de continuar el estudio del Expediente N° 27.259, proyecto de ley por el que se modifican artículos de La Ley 10.746, de juicio por jurados.

 

Para la oportunidad, se invitó a Carla Cusimano, presidenta de la Asociación de Familiares de Víctimas de Delitos Aberrantes (VIDAER); José Ostolaza, vicepresidente del Instituto de Derecho Penal del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos; Miguel Ángel Cullen, presidente de la Asociación Pensamiento Penal distrito Entre Ríos (APP); Julián Alfie, director Ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP); y Elvio Garzón, representante de la Filial Entre Ríos de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ).

 

Asimismo, a las 12:30, se convocó a una reunión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, donde se abordarán los acuerdos pendientes para cargos en el Poder Judicial..

