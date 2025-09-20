Ex intendente saluda a Sauce de Luna en un nuevo aniversario de la localidad

«Feliz cumpleaños, Sauce de Luna querido!!», enfatizó Pablo Soreira, el ex intendente de esa localidad del departamento Federal que hoy cumple 107 años.

En su red social Facebook, Soreira, expresó: «Hoy celebramos 107 años de historia, tradición y amor. Que este día sea un motivo para unirnos más como pueblo, para recordar nuestros orígenes y para mirar hacia el futuro con esperanza y determinación», dijo.

Y agregó: «Deseo que sigamos creciendo juntos, con la unión y el cariño que nos caracteriza».

Tambien manifestó: «un saludo especial a todos los saucelunences que se encuentran en distintos rincones de nuestra querida Argentina, su pueblo los espera con las puertas abiertas. Los invita a volver y festejar juntos el próximo cumpleaños, unidos en el amor y la nostalgia por nuestro Sauce de Luna. Viva Sauce de Luna. Viva la unión de todos sus hijos!», concluyó Soreira.