EFEMERIDES Entrega del Informe de la CONADEP al Presidente de la Nación Argentina Doctor Don Raúl Ricardo Alfonsín el 20 de Septiembre de 1984

El 15 de Diciembre de 1983, a pocos días de asumir la Presidencia de la Nación Argentina, el Doctor Don Raúl Ricardo Alfonsín creó, por Decreto Presidencial 187/83, la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), “para recopilar, investigar y ordenar la información que presentaría el Estado Nacional como prueba en el juicio que se le seguiría a las Juntas Militares que usurparon el poder entre 1976 y 1983”.

Al año siguiente, el 20 de Septiembre de 1984, “unas 70.000 personas acompañaron a los miembros de la CONADEP, hacía la Casa Rosada, para hacer entrega, al Primer Mandatario Nacional, de los resultados de su investigación”.

Una vez ingresados a Casa de Gobierno, el Presidente de la Comisión, Señor Don Ernesto Sábato, depositó en el Doctor Don Alfonsín el voluminoso informe, donde se registraron la existencia de “380 centros clandestinos de detención” y “8.961 desapariciones de personas” que se habían cometido durante la última Dictadura Cívico-Militar en el país.

Allí, el Señor Sábato expresó: “Nuestra Comisión no fue instituida para juzgar, pues para eso están los jueces constitucionales, sino para indagar la suerte de los desaparecidos en el curso de estos años aciagos de la vida nacional. Pero, después de haber recibido varios miles de declaraciones y testimonios, de haber verificado o determinado la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención y de acumular más de cincuenta mil páginas documentales, tenemos la certidumbre de que la dictadura militar produjo la más grande tragedia de nuestra historia, y la más salvaje. Y, si bien debemos esperar de la justicia la palabra definitiva, no podemos callar ante lo que hemos oído, leído y registrado; todo lo cual va mucho más allá de lo que pueda considerarse como delictivo para alcanzar la tenebrosa categoría de los crímenes de lesa humanidad. Con la técnica de la desaparición, y sus consecuencias, todos los principios éticos que las grandes religiones y las más elevadas filosofías erigieron a lo largo de milenios de sufrimientos y calamidades fueron pisoteados y bárbaramente desconocidos…”

Posteriormente, el informe se publicó en forma de libro bajo el nombre de “Nunca Más”.

