Ley de ATN: cómo se posicionaron los senadores entrerrianos

.Este jueves, el Senado de la Nación decidió rechazar el veto de Javier Milei a la ley que regula el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Con 59 votos a favor de mantener la normativa original, 9 a favor del veto presidencial y 3 abstenciones, se consolidó la postura mayoritaria.

En cuanto a los senadores entrerrianos, Stefanía Cora (Frente de Todos) y Stella Maris Olalla (UCR) se alinearon con la propuesta de insistir en la ley, mientras que Alfredo Luis De Angeli (PRO) optó por abstenerse.

El ruralista explicó su decisión argumentando que, desde que Rogelio Frigerio asumió la gobernación de Entre Ríos en 2023, la provincia enfrentaba una situación económica difícil, y que, debido a los esfuerzos por mantener un diálogo constructivo con el gobierno nacional, prefirió no alinearse con ninguna de las posturas.