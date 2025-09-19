El Gurí Martínez regresa a la pista en TC Pick Up

En las TC Pick Up en el autódromo «Ciudad de Paraná», Omar “Gurì” Martínez volverá a ponerse el buzo, las botas y el casco para la fecha del 26, 27 y 28 proximos

«Quienes conocen al entrerriano comentan que está con el mismo entusiasmo de siempre», indicó un informe de la Actc.

Al ser consultado sobre su regreso, Omar muestra su pasión. “Estaré haciendo lo que más me gusta y que es estar arriba de un auto de competición. Aprovecho la fecha de las Pick Up en Paraná para volver a subirme. En esta oportunidad lo haré con una Toyota porque Adrián Fernández, que es la persona que nos atiende las camionetas, no llega con la Ford Ranger que está construyendo. Nosotros contamos con los motores y ese tema lo tenemos solucionado. No vamos a poder probar por cuestiones de tiempo por lo tanto iremos crudo a formar parte del fin de semana”.

Las TC Pick Up comenzarán en el trazado del CVE, la definición del campeonato 2025.