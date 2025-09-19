Sep 19

Coopar incorporó Diésel Premium Grado 3 en Sucursal Don Cristóbal Segunda

 

La Cooperativa Agrícola Ganadera Aranguren Limitada (Coopar) informa a sus asociados, clientes y a la comunidad en general que en la Sucursal Don Cristóbal Segunda ya se encuentra disponible el combustible Diésel Premium Grado 3 (Euro).

 

Este nuevo producto ofrece mayor potencia, mejor protección del motor y un rendimiento más eficiente, acompañando las crecientes necesidades de quienes confían en los servicios de la cooperativa.

 

Con esta incorporación, Coopar reafirma su compromiso de brindar soluciones de calidad que fortalezcan la producción y el trabajo cotidiano de la región.

 

«Los esperamos en la Sucursal Don Cristóbal Segunda para acceder a esta nueva alternativa de excelencia», indicaron desde la entidad cooperativa.

