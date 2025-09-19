Efemérides: Fallece Don Mario del Tránsito Cocomarola el 19 de Septiembre de 1974. Dia del Chamamé.

Fallece el Don Mario del Tránsito Cocomarola (19 de Septiembre de 1974).

EMario del Tránsito Cocomarola nació, San Cosme (Corrientes), 15 de Agosto de 1918. Más tarde, “fue un músico y folclorista argentino”. Así, en la década del treinta y cuarenta, integró varios conjuntos musicales, tales como “Los Hijos de Corrientes”, el “Trío Típico Correntino”, “Los Kunumí”, y el “Trío Taragüí”, entre otros.

Paralelamente, en 1942, grabó su primer disco, en el “sello Odeón”, que fue el puntapié inicial “de una larga carrera como solista”.

Entre su amplio repertorio, “que rondó las 400 composiciones”, se incluyeron algunos clásicos como: “Kilómetro 11”, “Puente Pexoa”, “Rincón dichoso” y “Retorno”.

El Señor Don Cocomarola falleció, el 19 de Septiembre de 1974, “tras una complicación durante una operación de vesícula”. Póstumamente, fue nombrado “Ciudadano Ilustre” de la ciudad de Corrientes. Además, se instituyó la fecha de su muerte como “Día del Chamamé”.

Prof. Damián D. Reggiardo Castro.