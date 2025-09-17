Entrega de vivienda en Cerrito

El intendente Lic. Ulises Tomassi entregó las llaves de su vivienda a Gabriela Kock.

Dicha propiedad cuenta con dos dormitorios, está ubicada en calle Córdoba y pertenece al quinto Círculo Cerrado de Viviendas Municipal.

La misma fue construida por el Sr. Sergio Sasia quien también estuvo presente en este importante momento. Además de la entrega de llaves, se procedió a la firma de documentación correspondiente.

Por último, se entregó un árbol de lapacho para colocar en el predio de su casa y sumar al arbolado urbano.