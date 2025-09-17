Comuna Pto. Curtiembre: IX Jornada Provincial “La Justicia va a los Barrios”

*ACCESO A LA JUSTICIA*

El viernes 26 de septiembre de 9 a 12 hs estaremos en la Escuela Nº 37 Estanislao Soler de Puerto Curtiembre

Atención para toda la comunidad y zonas aledañas.

¿Qué podés hacer?

⚖️ Consultar sobre trámites judiciales: alimentos, familia, violencia de género, Certificaciones de firma, copia, declaraciones juradas etc.

🧾 Pedir partidas de nacimiento, matrimonio o defunción que estén registradas en la provincia de Entre Ríos, para ello pedilas con anticipacion al whatsap 3436231496 y ese dia pasas a retirarlas por la Escuela.