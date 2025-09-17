Viale: Huellas Entrerrianas, orgullo de nuestra ciudad

El pasado sábado 13 de septiembre, el grupo Huellas Entrerrianas representó a Viale en el certamen “Baila 2025” realizado en la ciudad de Diamante, donde más de 350 bailarines de distintas localidades compartieron escenario.

👏 Con un gran desempeño, los 16 integrantes del grupo obtuvieron premios destacados en múltiples categorías, alcanzando además el 1° puesto al mayor puntaje general y consagrándose con la Copa del Certamen.

Desde el Municipio celebramos este logro que refleja el talento, el esfuerzo y la pasión de nuestros jóvenes artistas, quienes con cada presentación llevan en alto la identidad cultural de Viale.

🌟 ¡Felicitaciones Huellas Entrerrianas por este gran triunfo que llena de orgullo a toda nuestra comunidad!