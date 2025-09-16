🤝 Villa Urquiza presente en la firma de convenios del Programa Microcréditos para el Impulso Local

En el marco de la Feria de Emprendedores Entrerrianos, realizada en la Plaza Gobernador Enrique Carbó Ortiz de Paraná, nuestro municipio fue parte de la firma de convenios, de la mano de nuestro Intendente, Dr. Manuel Tennen, junto al Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia y otros 16 gobiernos locales.

👉 Este programa tiene como objetivo fortalecer la producción y ampliar las oportunidades de comercialización, brindando a los emprendedores acceso a microcréditos que impulsan el crecimiento de sus proyectos.

La ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, destacó que este año el presupuesto destinado se cuadruplicó, alcanzando los 410 millones de pesos, lo que refleja el fuerte compromiso provincial con la economía local y con quienes apuestan al trabajo emprendedor.

Celebramos la implementación de este plan que permitirá acompañar a nuestros emprendedores, generando más oportunidades y fomentando la autonomía productiva.