Hernandez: Participacion en la capacitación electoral por la Boleta Unica de Papel

La presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Claudia Morales, junto a los ediles Lorena Zapata, Mirta Sánchez y Juan Bonadeo, participaron en la capacitación electoral BUP (Boleta Única Papel) realizada en la ciudad de Paraná.

La actividad fue organizada por la Secretaría Electoral Provincial y tuvo como finalidad brindar las herramientas necesarias para que los ediles puedan llevar adelante la capacitación a las autoridades de mesa en nuestra localidad, en el marco de las próximas elecciones legislativas del mes de octubre.