Sep 16

Hernandez: Participacion en la capacitación electoral por la Boleta Unica de Papel

 

La presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Claudia Morales, junto a los ediles Lorena Zapata, Mirta Sánchez y Juan Bonadeo, participaron en la capacitación electoral BUP (Boleta Única Papel) realizada en la ciudad de Paraná.

 

La actividad fue organizada por la Secretaría Electoral Provincial y tuvo como finalidad brindar las herramientas necesarias para que los ediles puedan llevar adelante la capacitación a las autoridades de mesa en nuestra localidad, en el marco de las próximas elecciones legislativas del mes de octubre.

Deja un comentario

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.