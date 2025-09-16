TALLER DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL PARA ADULTOS MAYORES EN ENTRE RÍOS

✨️TALLER DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL PARA ADULTOS MAYORES EN ENTRE RÍOS

🗣La Secretaría de Modernización de Entre Ríos, en colaboración con el Banco de Entre Ríos, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, y el Área de Discapacidad y Adultos Mayores municipal, llevarán adelante en nuestra localidad el Taller de Alfabetización Digital dirigido a adultos mayores.

🙌🏻El mismo será dictado por Matías Tasin, Técnico en Programación, con la finalidad de brindar herramientas y conocimientos sobre el uso de tecnologías digitales, facilitando así la inclusión de nuestros adultos mayores en el mundo digital.

‼️La inscripción es gratuita y se puede realizar de manera presencial en el Área de Discapacidad y Adultos Mayores, o por celular al número 3435701336.

