Más de 32 millones de pesos invierte la provincia en escuela de La Picada

El Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de Entre Ríos planifica las obras en establecimientos educativos de toda la provincia. En este marco, se ejecutan trabajos en la escuela ubicada sobre la ruta nacional N° 12, en el acceso al parque General San Martín. El proyecto se llevó adelante a partir de un relevamiento del equipo zonal de Paraná Campaña, que identificó problemas de deterioro edilicio.

La intervención, que abarca una superficie de 450 metros cuadrados, incluye la reparación de techos en los sectores de talleres y baños, el reemplazo de cielorrasos y la mejora de cubiertas. También contempla la reparación de revoques en zonas afectadas por la humedad.

“Con esta obra recuperamos espacios fundamentales para las actividades de los talleres, además de garantizar mejores condiciones de seguridad para nuestros gurises. Nuestro compromiso es dar respuestas concretas a las necesidades edilicias de cada rincón de la provincia porque entendemos que invertir en infraestructura educativa es invertir en el presente y el futuro de Entre Ríos”, destacó el ministro de de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider.

La empresa Kemerer Alberto, a cargo de los trabajos, inició con la demolición en un sector del edificio y avanzará con el sellado de cubiertas, la reposición de cielorrasos y aberturas en los talleres de carpintería, herrería y panadería. Además, se prevé el reacondicionamiento integral de los baños, incluyendo nuevas capas aisladoras, revoques y revestimientos. El plazo de ejecución es de 60 días corridos.