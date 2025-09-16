Promueven la ley de Mecenazgo Deportivo en La Paz

Autoridades provinciales, municipales y dirigentes deportivos se reunieron en La Paz para analizar los alcances de la ley de Mecenazgo.

Se trata de una herramienta que el Gobierno de Entre Ríos promueve para garantizar igualdad de oportunidades y nuevas fuentes de financiamiento para el deporte entrerriano.

La actividad se enmarca en las acciones que lleva adelante la Secretaría de Deportes, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, con el propósito de fortalecer el desarrollo del deporte en la provincia.

La propuesta busca convertirse en un instrumento clave para garantizar mayores recursos económicos a instituciones de diferentes dimensiones, al tiempo que acompaña el crecimiento de deportistas individuales.

En ese marco, el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, expresó que la ley de Mecenazgo representa «una de las herramientas de generación de recursos más importantes en la historia del deporte entrerriano».

A su vez, remarcó que «cada recorrido por la provincia permite encontrar nuevas virtudes de esta norma, que se construye con el aporte solidario de toda la comunidad».

Por su parte, la viceintendenta de La Paz, Stella Wensel, valoró la iniciativa y manifestó la expectativa que genera su pronta aprobación. Subrayó el impacto positivo que la ley tendrá en los clubes locales y en el crecimiento del deporte regional.

En la jornada estuvieron presentes el intendente Walter Martin, y el director de Deportes local, Adrián Forastieri.

El director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi, y la abogada Judith Abreu, participaron del enceuntro informando detalles técnicos de la iniciativa y respondieron consultas de los presentes.