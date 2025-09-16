Enersa construye una Subestación Transformadora en María Grande

Con un 60% de avance, Enersa desarrolla una obra estratégica que permitirá reforzar el suministro eléctrico en María Grande y en toda su zona de influencia.

Esta nueva Subestación Transformadora de 33/13,2 kV contará con un campo de entrada de línea de 33 kV, un campo de transformador y tres campos de salida a distribuidores de 13,2 kV para alimentar la red local.

Además, Enersa incorpora protecciones digitales de última generación y enlaces de comunicación que posibilitan operarla de manera remota desde el Centro de Control en Paraná, a través del sistema SCADA.

Las obras de vinculación con la red de distribución y los sistemas de comunicación Enersa las realiza mediante tendidos subterráneos de cables y fibra óptica, lo que garantiza mayor confiabilidad y continuidad en el servicio.

De esta manera, Enersa garantiza la calidad del suministro, responde al crecimiento de la demanda y acompaña el desarrollo de nuevos emprendimientos productivos en la región.