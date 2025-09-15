Este fin de semana, nuestros atletas Eliel Méndez y Felipe Rodríguez brillaron en la provincia de San Luis durante la Copa Nacional U18 de Atletismo, organizada por la Confederación de Atletismo.

✨️ Eliel Méndez logró un impresionante 8° puesto en la prueba de salto largo, demostrando su dedicación y talento.

✨️Felipe Rodríguez se destacó aún más, alcanzando un 4° puesto en su categoría, lo que refleja su arduo trabajo y compromiso.

🫶🏻 Ambos pertenecen a la Escuela Municipal de Deportes, y junto a todos los profes, trabajan para que cada competencia sea un espacio de crecimiento y aprendizaje.

🙌🏻¡Felicitaciones a ambos por sus logros! Estamos muy orgullosos de su participación 💪✨

