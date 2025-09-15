Inteligencia Artificial en los Parlamentos: Entre Ríos se capacita sobre buenas prácticas en el uso de nuevas tecnologías

Organizado por la Cámara de Diputados y la Universidad Austral, se desarrollará una instancia de capacitación a través del lanzamiento de la guía “Directrices para el uso de la Inteligencia Artificial en los Parlamentos”. El diputado Bruno Sarubi, autor de un proyecto sobre la enseñanza de las nuevas tecnologías en las escuelas, se refirió a los objetivos.

El legislador explicó que: “La capacitación surge de la inquietud del presidente de la Cámara, Gustavo Hein y a partir de una iniciativa de mi autoría que está vinculada con las habilidades digitales. El fin es que en todos los niveles educativos se comiencen a implementar distintas estrategias tendientes a formar en el uso de estas herramientas digitales; desde lo más básico como el uso de Word y Excel hasta lo más novedoso como es la inteligencia artificial”, detalló.

Sarubi remarcó que en ese marco surge esta posibilidad de capacitación novedosa y necesaria. “Los parlamentos deben ir en consonancia con lo que ocurre en el mundo, la inteligencia digital es una realidad que no podemos desconocer y que podemos incorporar a nuestra tarea cotidiana en la legislatura, pero entendemos que debemos ser responsables en su uso, por eso hablamos de buenas prácticas”, indicó.

Consultado sobre los destinatarios de la capacitación, Sarubi comentó: “Está dirigido a los legisladores, sus equipos técnicos, a los empleados de ambas cámaras y también hemos cursado la invitación a los concejos deliberantes de la provincia que podrán sumarse remotamente, ya que pensamos en una modalidad hibrida, justamente para quienes no puedan acercarse hasta el recinto y tengan como alternativa la posibilidad que nos da justamente la tecnología”, especificó.

Las inscripciones para participar de la capacitación se reciben en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccxto-1gY3_oMYtyfOImpOVgDGOzq_PCgo_nY1_vfpDvj0qQ/viewform?usp=header

En tanto la apertura de la actividad, se desarrollará este martes 16 de septiembre, desde las 8:30 en el recinto de la Cámara de Diputados; también se podrá seguir a través de https://youtube.com/live/G1Tt7HG0I-I?feature=share