Sep 15

Viale presente en la 4ª Muestra de la Construcción de Entre Ríos

 

El Presidente Municipal, Dr. Carlos Weiss, junto al Secretario de Gobierno Tec. Albano Salcedo y a la Subsecretaria de Desarrollo Local y Productivo, Lic. Gisela Brandl, participaron de la apertura de la 4ª edición de la Muestra de la Construcción de Entre Ríos, realizada en Sala Mayo.

 

👉 El evento reúne a más de 60 empresas y marcas líderes del sector, incorporando nuevos proveedores, experiencias y el rubro de financiamientos, lo que permite vincular a toda la cadena de valor de la construcción en un mismo espacio.

 

🔹 Una oportunidad única para fortalecer lazos, conocer innovaciones y seguir apostando al desarrollo productivo de la provincia.

