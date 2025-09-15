El Senado debate en comisión la reforma del Consejo de la Magistratura

Senadores programaron cuatro reuniones para analizar diferentes proyectos de ley, varios de ellos con el aporte de invitados. Asimismo están convocados a una nueva sesión en el marco del 146º período legislativo, en los llamados del martes a las 19 horas, miércoles a las 13 y jueves a las 11Para este miércoles 17 a la hora 9 están citados los miembros de las Comisiones de Legislación General, y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, para abordar dos expedientes. Por un lado el proyecto por el que se reforma la Ley del Consejo de la Magistratura, y por otro lado la iniciativa por el que se modifican artículos de La Ley 10.746 de juicios por jurados. Está invitado a concurrir el Procurador General del Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos, Jorge Amílcar García.

También en la Sala de Comisiones, segundo piso de casa de Gobierno, se reunirá la Comisión de Legislación General para tratar los siguientes temas: 1- proyecto de ley por el que se autoriza al Superior Gobierno de la provincia de Entre Ríos a transferir a título de donación a favor de la Universidad Nacional de Entre Ríos, un inmueble ubicado en el Municipio de Paraná, con el cargo a ser afectado a fines académicos o de investigación científica de la UNER. 2- proyecto de ley por el cual la Provincia de Entre Ríos adhiere al “Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor”. 3- proyecto de ley por el que se instituye el día 4 de junio como “Día de la Milonga Entrerriana” en conmemoración del nacimiento del músico Víctor Francisco Velázquez.

Posteriormente para la hora 13 se programó una reunión conjunta de las Comisiones de Legislación General y de Asuntos Municipales, para analizar el proyecto de ley por el cual se agrega la Sección Tercera al Capítulo III de la LP Nº 10.853 –“Ley de Mancomunidades Entrerrianas”. Para esta ocasión están invitados el asesor de la Secretaría General de Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, Javier Lisandro Manzo, y el asesor de la Secretaría General de Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, Leonardo Caluva.

Por último para las 14 hs. habrá una reunión conjunta de tres Comisiones, Legislación General, Presupuesto y Hacienda, y de Producción, para dar tratamiento al expediente por el que se dispone la creación de un marco institucional y normativo que fomente el desarrollo del Norte Entrerriano en materias económica, productiva, social, educativa y de infraestructura, basado en proceso de desarrollo local sustentable y sostenido. Como invitado se presentará el ministro de Desarrollo Económico de la provincia de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo.