Más de 400 visitantes disfrutaron la 5º Edición de «Entre Ríos, Entre Viñas» en Concordia

La 5º Edición de “Entre Ríos, Entre Viñas”, el encuentro que celebra el vino entrerriano que se celebró en Bodega Robinson, Concordia, el pasado 12 y 13 de septiembre recibió en ambas jornadas a más de 400 visitantes de distintas partes de la Argentina, Uruguay y Brasil que no sólo pudieron disfrutar del vino entrerriano sino también vivenciar la cultura de la provincia.

La primera noche además de degustar vinos de más de 20 bodegas de Entre Ríos que presentaron más de 80 etiquetas se presentó en vivo Bicho Raro, la banda oriunda de Concordia que fusiona diversos ritmos del mundo, con una impronta y color litoraleños.

El sábado en Bodegas Robinson los visitantes no sólo pudieron disfrutar vinos de Bodega Vulliez Sermet, Bodega los Aromitos, Bodega Alonso Saénz, Bodega Cinco Ceibos, Bodega Los pioneros, Finca Los Bayos, Bodega 2820, Bodega Altos del Palmar, Ecovert Campagne, Cabañas del viñedo, Fisolo Viñedo y Bodega Boutique, Viñas entrerrianas, Familia Lugea Courault y Colinas de Baco; sino que también tuvieron la posibilidad de bailar el ritmo de la Comparsa Emperatriz, hexacampeones del carnaval de Concordia.

En ambas jornadas se realizaron visitas guiadas para conocer la historia de Bodegas Robinson, que hace unos 30 años atrás volvió a tomar vida cuando Emilio Negri compró el abandonado y saqueado edificio y poco a poco lo fue restaurando, con ayuda de sus hijos.

Por otro lado, el sábado por la mañana las jornadas técnicas se llevaron a cabo a sala repleta en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Alimentación (UNER) en donde distintos profesionales del sector compartieron avances de la enología regional.

“Entre Ríos, Entre Viñas” está organizado por la Asociación de Vitivinicultores de Entre Ríos (AVER) y busca consolidar a Entre Ríos como una provincia productora de vinos de excelencia.

Sobre la Asociación de Vitivinicultores de Entre Ríos (AVER)

Es la Asociación que nuclea a los productores de vinos de Entre Ríos que promueven el cultivo y cosecha de la vid en la provincia. Además, de la elaboración, el almacenamiento, la crianza y el embotellamiento de vinos originados en la provincia.

También fomentan la capacitación técnica, la cooperación entre productores y el estado.

Asimismo, impulsan actividades formativas y contribuyen a la mejora de calidad de vida en zonas rurales. Por otro lado, son los defensores de la sostenibilidad ambiental y paisajística del cultivo de la vid y fomentan la conservación de cultivos tradicionales aunque también invitan a la permanente modernización.

Créditos: Pablo Spoto – Mariana Gil Juncal