Invitan a una charla sobre las corrientes inmigratorias en la provincia

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos, a través del Archivo General de la provincia (AGER), invita a la comunidad a una charla sobre las diversas corrientes inmigratorias que forjaron la identidad entrerriana.

La actividad, titulada Viajando por las distintas corrientes inmigratorias de Entre Ríos, se realizará este jueves 18 de septiembre a las 18 en la sede del Archivo (Av. Alameda de la Federación 222, Paraná).

La entrada es libre y gratuita y la actividad se enmarca en el ciclo El Archivo nos cuenta: Memoria Entrerriana, contará con las exposiciones del historiador Osvaldo Quiroga y de Abraham Arcushin, quienes abordarán la inmigración judía y la historia de «los Manecos», respectivamente.

La charla tiene como objetivo dar a conocer el patrimonio y la historia de la provincia, promoviendo la reflexión sobre los aspectos que conforman la identidad entrerriana.