Frigerio acompañó la inauguración de una fábrica que genera más de 70 empleos y destacó el RINI

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ex-AFIP) allanó, en la localidad de Villaguay, negocios propiedad de Jorge Tolomei, mientras la familia se encontraba de vacaciones en Miami y habría dejado constancia de evasión fiscal y venta de mercadería falsificada. El propietario sería padre de una asesora de Guillermo Francos.

Denuncia del ARCA

La investigación se inició tras la detección por parte del ARCA de irregularidades en los locales comerciales.

A partir de esto, se le dio intervención al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay a cargo de Hernán Viri, quien ordenó que la Policía Federal lleve a cabo las medidas de allanamiento junto al personal del ARCA, con el fin de incautar mercadería que se encontraba en infracciones a las leyes de contrabando (mercadería extranjera que ingresó al país ilegalmente) y ley de marcas (ropa que imitaban marcas originales).

Allanamiento

En total se concretaron cuatro allanamientos, todos en locales de la misma firma comercial (tres de ropa y uno de calzado). Se trata de la familia de Rosario Tolomei, asesora de comunicación del Jefe de Gabinete de Ministros de Javier Milei, Guillermo Francos.

Si bien no hay información oficial del monto secuestrado, habría más de 300 bolsas de consorcio con indumentaria y calzados, superando los 200 millones de pesos, las que fueron trasladadas hasta la sede de Policía Federal en Concepción del Uruguay y permanecen a la espera de ser examinadas por peritos para determinar origen y corroborar su adulteración, publicó Diario Uno Entre Ríos. (APFDigital)vo.