Orlando Britos y una importante donación a una biblioteca de Crespo

El escritor e historiador de Crespo, Orlando Britos, realizó una importante donación de libros de su autoria a la Biblioteca Popular «Orientacion» de esa ciudad

«Acabo de donar a nuestra Biblioteca Popular «Orientación», los 25 libros de investigación historica, los ultimos tres con mi nieto Licenciado en Comunicación, Gonzalo Gadea Britos», indicó «Pocho» Britos en su red social Facebook.

Posteriormente consultado por Teletipo Digital, dijo que esta donación «expresa mi intención de contribuir con la extraordinaria tarea cultural y educativa que lleva adelante esta Biblioteca Popular en sus más de 90 años de actividades desde su creación», expresó.

Britos recibió en 2023, tras la aprobación de una ordenanza del Concejo Deliberante de Crespo, la “Distinción al Mérito” por su aporte cultural como escritor, investigador histórico, novelista, autor y director de obras de teatro.

Su amplia obra literaria aborda la historia de la ciudad, de las corrientes inmigratorias, de las instituciones, junto a novelas y obras de teatro, donde han quedado plasmadas referencias de gran relevancia para el conocimiento de ésta y futuras generaciones.

LIBROS EDITADOS

1993-Primer libro de Historia de la Ciudad de Crespo –

1993-Antología Iconográfica de Humberto Alfredo Seri Editado por la Municipalidad de la Ciudad de Crespo

1995 -Vida y obra del poeta entrerriano P. Jacinto Zaragoza. Editado por la Municipalidad de la Ciudad de Crespo

1995 -La inmortalidad poética de José Eduardo Seri. Trabajo de rescate literario-histórico-Declarado de interés literario por la UNER. Y Editado por La propia Universidad Nacional de Entre Ríos

1996 -Alemanes del Volga, el pueblo que emigró dos veces. Editado por la Municipalidad de Crespo

1996-Segundo Libro de historia de la Ciudad de Crespo. Editado por la Municipalidad de Crespo

1996-Historia del deporte de la Ciudad de Crespo. Editado por la Municipalidad de Crespo

1999-Luis Sabá Zorzoli “El poeta violinista” Trabajo de rescate literario en un cuadernillo.Edición propia

1999 -Alemanes del Volga de ayer… Argentinos hoy Trabajo de investigación histórica y contemporánea Co-autores: Orlando Britos y Generoso Stang

2000-Libro de Oro del Club Atlético Unión de Crespo, rescatando su Historia.

2000-Primeros diez años de Historia de la Escuela Nº 203 “Guaraní” de Crespo2001-“General Francisco Ramírez, pa’ servirle” Novela histórica-edición propia.

2005 -Historia e Historias de Crespo Entre Ríos” Editado por la Municipalidad de Crespo

2007 -“Urquiza de carne y hueso – Mis hijos, mis mujeres” , novela histórica

2007 -“Del Volga a la Argentina “ . tercer libro sobre el tema. 2008 -“Exterminio Charrúa- Cuando la Cruz se volvió espada”, declarada de Interés Legislativo por la Honorable Cámara de Senadores en 2005, novela histórica. La Sub –Secretaría de Gobierno de la Provincia de Entre Ríos se hizo cargo de la edición. Se imprimió en la Imprenta oficial del Gobierno de Entre Ríos.

2009 -“El día que entrevisté a Perón y a Irigoyen”, novela histórica, auspiciado por la Municipalidad de la Ciudad de Crespo.

2010: “Anécdotas de por acá”, con prólogo del director del Semanario “Paralelo 32”, Dn. Luis E. Jacobi, y editado por la Municipalidad de Crespo.

2011 – Los Pueblos de Entre Ríos, su actualidad, su historia”, editado por un convenio entre la Vice Gobernación de Entre Ríos y la U.A.D.E.R., en el marco de los actos oficiales del Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos celebratorios del Bicentenario de la Patria. Declarado de interés por la Honorable Cámara de Senadores de la provincia.

2011: “ALEMANES DEL VOLGA –Itinerarios, Asentamientos, Apellidos”, auspiciado por la Municipalidad de la Ciudad de Crespo, Entre Ríos, Argentina.

2012: “WAIGEL”. La historia de una empresa de Crespo que realizó una quiebra fraudulenta, dejando 200 empleados sin cobrar sus haberes, y sin empleos y 2.000 ahorristas de materiales de construcción a retirar, produciendo un gran efecto social.

2016: “Misceláneas Crespenses –Lo que me quedó en el tintero”.

2017: “Campeonato Mundial de Fútbol de Amputados 2010” co-autor con Gonzálo Gadea Britos. Editorial Entre Ríos. La Historia, antecedentes, desarrollo y significación para los pueblos donde se llevaron a cabo los partidos, organizado por el Club Atlético Unión de Crespo (E.R.)

2024: “LA INMIGRACIÓN EN ENTRE RIOS”, de todas las inmigraciones llegadas a nuestra provincia cuya temática, tratada así, en forma general y cronológica, no existía en la Bibliografía entrerriana, a pesar de la importancia del tema.

2024: “Historia y Vida del Club Atlético Unión de Crespo, Entre Ríos 7 Décadas- 1950-2020 Investigación concluída, con orientación de archivos del ex presidente (ex jugador del primer equipo y dirigente del Club Unión, Contador Rubén Modesto Zapata, y la Diagramación del Licenciado en Comunicación Gonzálo Gadea Britos.