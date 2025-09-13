Entre Ríos moderniza y transparenta la obra pública con una nueva herramienta

El Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios provincial, junto a la Secretaría de Legal y Técnica, presentó el Pliego Único de Condiciones Generales (PUCG). Esta nueva herramienta busca unificar y transparentar los procesos de contratación de obra pública en la Administración Pública Provincial.

La iniciativa, considerada un avance estratégico, establece un marco jurídico unificado y actualizado que introduce por primera vez políticas de integridad en el proceso de selección y contratación. Desde el Ministerio destacaron que este pliego garantizará la seguridad jurídica, la igualdad de condiciones para todos los oferentes y un uso más eficiente de los recursos del Estado.

Se trata de una tarea pendiente desde 2006, cuya aplicación abarcará a todos los organismos y dependencias provinciales.

La directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio, la doctora Agostina Cechetti Secundini, subrayó la relevancia del pliego para su área: «Es una herramienta que brinda previsibilidad, igualdad, publicidad y transparencia a todo el sistema de contrataciones. Ordena los procedimientos, reduce trámites innecesarios y asegura que las reglas sean claras y equitativas para todas las partes».

El nuevo pliego introduce innovaciones clave, como la unificación de criterios, la reducción de trámites y la implementación de la licitación web. También incluye un sistema de evaluación más claro, con puntajes móviles y un equipo evaluador permanente, lo que fomenta la participación de más oferentes y genera mayor competitividad. Finalmente, establece un régimen sancionatorio transparente que respeta el derecho de defensa y garantiza un registro correcto de penalidades.

Esta medida se enmarca en una serie de acciones destinadas a modernizar la gestión pública, como la eliminación del papel en los procesos, la trazabilidad de los procesos, la optimización de recursos y la igualdad de oportunidades para las empresas públicas y privadas. Con esta implementación, la provincia avanza hacia un Estado más eficiente, comprometido con el fortalecimiento de la infraestructura y la confianza de los ciudadanos en la gestión pública.