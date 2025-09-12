La provincia impulsa el turismo en Santa Elena con el Sudamericano de Fútbol Senior +50 y el Torneo de Golf

Santa Elena será sede del 2° Torneo Sudamericano de Fútbol Senior +50, el 13 y 14 de septiembre, y del Torneo de Golf Santa Elena, organizado por la Federación del Litoral, el 20 y 21 de septiembre.

La ciudad de Santa Elena, en la microrregión Río Nativo, se prepara para vivir dos fines de semana consecutivos de relevancia deportiva que prometen movilizar a la comunidad y atraer visitantes de distintos puntos del país y la región.

El 2° Torneo Sudamericano de Fútbol Senior +50, a realizarse el 13 y 14 de septiembre, y el Torneo de Golf Santa Elena, previsto para el 20 y 21 de septiembre bajo la organización de la Federación del Litoral.

Los anuncios se realizaron en la capital provincial en el marco de una presentación encabezada por la Secretaría de Turismo de Entre Ríos, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, junto a autoridades municipales y representantes del deporte.

Allí se destacó que este tipo de competencias no solo convocan a deportistas y delegaciones, sino que fortalecen la proyección de la provincia como destino para grandes eventos.

En ese sentido, el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, valoró el alcance de las propuestas y la oportunidad que generan para el turismo.

«Todos estos eventos convocan, aportan a esta actividad tan productiva que desarrollamos en la provincia. Son disparadores. Puede tratarse de un evento cultural, un evento religioso, un evento deportivo como los que en esta oportunidad propone Santa Elena. Lo importante es que ello moviliza toda la estructura de lo que es el sistema turístico entrerriano y ese sistema es el que tiene que estar dispuesto, activo, ofreciendo calidad, prestando servicios».

Por su parte, la directora de Turismo de Santa Elena, Carina Spahn, resaltó la dimensión internacional del primer fin de semana de competencia: «Vamos a recibir delegaciones de Brasil, de Perú, de Chile y de Uruguay», afirmó en relación al Torneo Sudamericano de Fútbol Senior +50.

En tanto sobre el certamen de golf, que reunirá a categorías Mayores, Junior, Menores y Juveniles, Spahn destacó las características únicas del predio. «Nuestra cancha tiene una historia y en sus 9 hoyos conjuga el paisaje ribereño con el verde y el rosado de los lapachos en flor, lo que la convierte en un atractivo único», expresó.

La presentación en Paraná contó con la presencia de Carmen Leineker, vicepresidenta de la Comisión Directiva del Santa Elena Golf Club, y de la golfista local Macarena Sanabria, quienes acompañaron a las autoridades en el anuncio de estas dos citas que ya forman parte del calendario turístico y deportivo entrerriano.