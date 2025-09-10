Celebran la identidad provincial con 30 banderas entrerrianas
La exposición reúne los símbolos y banderas de 30 localidades entrerrianas, con el objetivo de revalorizar y recuperar la historia, identidad y simbología que cada una representa. Bajo el lema «Sumá tu símbolo. Contá tu historia», esta propuesta busca visibilizar el valor cultural y social de las enseñas locales, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el reconocimiento de la diversidad cultural de las comunidades locales.
La vexilología -disciplina que estudia las banderas- articula elementos de la Historia, la Sociología, la Psicología, la Comunicación Visual y el Diseño Gráfico, permitiendo comprender no solo la estética de los símbolos, sino también su profundo significado histórico y cultural.
Declaración de interés
La muestra Vexilología de Entre Ríos, de carácter itinerante y permanente, ha sido declarada de interés por la Cámara de Diputados de la provincia mediante la Declaración Nº 448, reconociendo así su valor educativo, cultural y patrimonial.
Feria de Emprendedores Entrerrianos y firma de un convenio
Por otra parte, en plaza Enrique Carbó (ubicada al frente del Museo), de 10 a 18, se llevará a cabo una Feria de Emprendedores Entrerrianos, que contará con la participación de más de 40 emprendimientos locales que ofrecerán productos únicos y de calidad. Además, se realizará la firma del convenio del programa Microcréditos para el Impulso Local.