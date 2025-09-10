En el marco de un nuevo aniversario de la provincia de Entre Ríos, este viernes 12, a las 10.30, se abrirá la Extensión de la Muestra Vexilología de Entre Ríos. Será en la explanada del Museo Casa de Gobierno (México esquina Córdoba, de Paraná), organismo dependiente de la Secretaría de Cultura provincial.

Celebran la identidad provincial con 30 banderas entrerrianas

La exposición reúne los símbolos y banderas de 30 localidades entrerrianas, con el objetivo de revalorizar y recuperar la historia, identidad y simbología que cada una representa. Bajo el lema «Sumá tu símbolo. Contá tu historia», esta propuesta busca visibilizar el valor cultural y social de las enseñas locales, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el reconocimiento de la diversidad cultural de las comunidades locales.

La vexilología -disciplina que estudia las banderas- articula elementos de la Historia, la Sociología, la Psicología, la Comunicación Visual y el Diseño Gráfico, permitiendo comprender no solo la estética de los símbolos, sino también su profundo significado histórico y cultural.

Declaración de interés

La muestra Vexilología de Entre Ríos, de carácter itinerante y permanente, ha sido declarada de interés por la Cámara de Diputados de la provincia mediante la Declaración Nº 448, reconociendo así su valor educativo, cultural y patrimonial.

Feria de Emprendedores Entrerrianos y firma de un convenio

Por otra parte, en plaza Enrique Carbó (ubicada al frente del Museo), de 10 a 18, se llevará a cabo una Feria de Emprendedores Entrerrianos, que contará con la participación de más de 40 emprendimientos locales que ofrecerán productos únicos y de calidad. Además, se realizará la firma del convenio del programa Microcréditos para el Impulso Local.