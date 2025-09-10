El próximo martes 16 de septiembre, a las 17:00 horas, se llevará a cabo un Taller de Jardinería Básica en el quincho de COOPAR, ubicado en calle Moreno de la localidad de Aranguren.
La actividad estará a cargo de la Técnica y Paisajista María Del Carmen Gallardo, quien brindará conocimientos prácticos sobre el cultivo y cuidado de las plantas del jardín y el hogar.
Durante la jornada se abordarán temáticas como:
Especies más utilizadas en jardines.
Plantines florales y césped.
Suelo y sustratos.
Plantación y trasplantes.
Riego y fertilización.
Protección frente a condiciones extremas.
Plagas y enfermedades más comunes.
El encuentro se presenta como una oportunidad para aprender, compartir experiencias y fomentar el amor por la naturaleza y el entorno verde.
La organización está a cargo del Grupo de Mujeres de COOPAR “Sembrando Valores”, en el marco de sus propuestas de capacitación y actividades comunitarias.
Taller de Jardinería Básica en Aranguren
