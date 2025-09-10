Efemerides: Se crea la Gran Provincia de Entre Ríos (10 de Septiembre de 1814).

A comienzos de 1814, una de las reformas políticas más importantes que tomó la Asamblea del año XIII fue la creación del Directorio, “concentrando el poder en una sola persona”, en un contexto difícil, “enmarcado por la derrota de la Segunda Expedición al Alto Perú (que comandó el General Don Manuel Belgrano), el regreso de Fernando VII al trono Español y la amenaza permanente de Montevideo (Banda Oriental), en manos realistas”.

La Asamblea (que cumplía funciones de cuerpo legislativo) designó al Doctor Don Gervasio Antonio de Posadas como Primer Director Supremo del Río de la Plata, “quién asumió sus funciones el 31 de Enero”. Su tarea fue múltiple, pero lo más destacado de su gestión fue “la creación de la Escuadra Naval al mando del Almirante irlandés Don Guillermo Brown, el envío de misiones diplomáticas al exterior y la rendición de la plaza de Montevideo”.

En la región del Litoral, el Caudillo Oriental, General Don José Gervasio Artigas, había roto relaciones con el poder central porteño (ya que éstos últimos habían rechazado el ingreso de los Diputados Orientales a la Asamblea del año XIII) y se consolidaba como alternativa al mismo, “en el marco de un proyecto federal”.

El 22 de Febrero, en el Combate del Espinillo (cerca de Paraná), “los federales se impusieron a los centralistas, iniciándose la etapa de la independencia de la Provincia de Entre Ríos”. Además, “se afianzó el federalismo artiguista y aparecieron sus símbolos (como la bandera Federal)”.

En ese contexto, el 10 de Septiembre de 1814, el Director Supremo dictó un Decreto mediante el cual creó las Provincias de Entre Ríos y Corrientes, “para contrarrestar el poder del Protector de los Pueblos Libres”. Allí, estableció que “la Villa de Concepción del Uruguay sería denominada Capital de la Provincia de Entre Ríos”. También, designó al primer Gobernador Intendente, Coronel Don Blas José Pico, “que no pudo asumir debido a la resistencia de los entrerrianos, ya que éstos consideraron la medida como una intromisión en los asuntos internos de la región”. La lucha se continuó en tiempo del Coronel Don Juan José Viamonte, reemplazante del Coronel Don Pico, y del último Gobernador Intendente, el Coronel Eusebio Valdenegro que, en Febrero de 1815, “se vio condicionado a abandonar el territorio entrerriano”. Desde entonces, las fuerzas porteñas no se establecieron nunca más en nuestra gran Provincia de Entre Ríos.

Prof. Damián D. Reggiardo castro.

