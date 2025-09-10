Voley Femenino: Echagüe campeón provincial Sub18

El representativo del Atlético Echagüe Club se consagró campeón de la Copa de Oro de la Liga Provincial de voleibol femenino Sub18, que se desarrolló en Parana.

Las chicas dirigidas por Marcos Molinari tuvieron un andar perfecto, con un gran nivel colectivo y ganaron con amplitud sus cinco presentaciones.

En la definición brillaron frente al Paraná Rowing Club para quedarse con la victoria 3 sets a 0, con parciales de 25-19, 25-23 y 25-5.

En la jornada del sábado, las chicas del AEC mostraron todo su repertorio y ganaron los tres partidos del grupo por marcador de 2 a 0: Paracao de Paraná (25-16, 25-15), Racing de Gualeguaychú (25-19, 25-17) y Larroque (25-18, 25-11).

En semifinales batieron a la Escuela Municipal de Crespo por 3 a 0 y posteriormente hicieron lo propio ante Rowing para desatar un festejo interminable en el gimnasio del PRC en la Avenida Costanera.

Sin dudas, se trata de otra muestra del crecimiento y desarrollo permanente de las categorías formativas del “Negro”, protagonistas en cada competencia que participan.Además del AEC, fueron parte de la Copa de Oro Femenina Sub18 los representativos de la Escuela Municipal de Crespo, La Armonía de Colón, Rowing de Paraná, Sportiva de Gualeguay, Racing de Gualeguaychú, Larroque y Paracao de Paraná.

El certamen, fiscalizado por la Federación Entrerriana de Voleibol, concentró las actividades en las instalaciones de Rowing y Quico Básquet. (NG Digital)