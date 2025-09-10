Aranguren: Ramiro Muñoz dijo que la seguridad «es un eje esencial de nuestra gestión»

El Secretario de Gobierno del Municipio de Aranguren, Bioing. Ramiro Muñoz, destacó las acciones conjuntas con la Policía local y la implementación de un sistema de videovigilancia en el edificio municipal. Además, informó sobre los avances en la planta de reciclado.



Seguridad en Aranguren



“El tema de la seguridad es un eje esencial de nuestra gestión y, más allá de eso, es una condición que impone Aranguren. Nuestra comunidad no admite otra forma de vivir que no sea contando con determinadas garantías de seguridad”, afirmó el Secretario de Gobierno.



En este sentido, Muñoz valoró el vínculo institucional con la Policía local, a cargo del Crio. Principal Renzo Jelonche, con quien se han articulado acciones conjuntas: “Mantenemos una sinergia de trabajo cotidiano que incluye controles de tránsito y operativos de seguridad vial. Esto contribuye a que tengamos una ciudad tranquila, que es lo que todos buscamos como vecinos”.



Seguridad en el Municipio



Entre las medidas implementadas, Muñoz destacó el sistema de videovigilancia instalado en junio pasado en el edificio municipal: “Este circuito cerrado de cámaras garantiza la seguridad de empleados, funcionarios y vecinos que concurren diariamente al municipio. Nuestro accionar debe darse en términos correctos porque hay un ojo digital que observa, y creemos que esto eleva los estándares de calidad en la gestión pública”.



El funcionario remarcó además que el sistema contribuye a mejorar la atención: “Las cámaras permiten asegurar que los servicios se brinden con agilidad. Nadie debería esperar más de lo necesario para ser atendido. Nos esforzamos por garantizar calidad en la atención y en el servicio público”.



Asimismo, el circuito de cámaras se extendió a los sectores de corralón y taller municipal, funcionando también como herramienta de control de stock y de herramientas: “La idea que enhebra todos estos eslabones es la transparencia.



La misma cámara que garantiza seguridad también nos controla a los funcionarios. En lugar de hablar de transparencia, la ejercemos”.



Planta de Reciclado



En otro tramo de sus declaraciones, Muñoz informó sobre los avances en materia ambiental: “En la planta de reciclado se concretó la quinta entrega de materiales recuperados en lo que va del año.



Bajo la coordinación del Sr. Fabián Bruggeman, se está trabajando en la ampliación de la planta: ya se colocaron las columnas, se soldaron las vigas cabriadas y próximamente se procederá a la colocación de chapas en la nueva nave”.



Finalmente, el Secretario de Gobierno subrayó que “estas acciones reflejan un compromiso permanente con la seguridad, la transparencia y el cuidado del ambiente, pilares fundamentales de la gestión municipal”.