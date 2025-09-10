¡Momento histórico para Sauce Montrull! : Traspaso a Municipio

Sobre los fundamentos que respaldan este proyecto, Daneri explicó: “La cantidad de habitantes ha aumentado mucho y siendo comuna se nos complica mucho avanzar en algunas respuestas que los vecinos necesitan, así que la posibilidad de transformarnos en municipio nos dará más recursos y sobre todo autonomía para tomar decisiones como pueden ser comprar maquinarias, organizarnos urbanísticamente o proyectar las obras públicas que necesitamos y merecemos”, finalizó.

Soledad Daneri, presidente de la comuna, siguió la sesión desde las gradas del recinto, junto a un grupo de vecinos, y manifestó su satisfacción por la aprobación del proyecto que implica el paso previo a la transformación de la localidad en Municipalidad. “Es un paso necesario y muy importante, ya que hoy se aprobaron los límites catastrales de nuestra localidad y es lo que nos va a dar el salto a Municipio y así poder seguir creciendo”, manifestó.

La Cámara de Diputados aprobó el traspaso a municipio. Un logro que nos llena de orgullo y nos anima a seguir construyendo juntos.

Aprobación previa en Comisión Días pasados en reunión de la comisión de Asuntos Municipales y Comunales, presidida por la diputada María Elena Romero, se había avanzado en este proyecto dándole despacho favorable

“Hoy es un día histórico para esta comunidad, ya que estamos cumpliendo con lo que establece nuestra Constitución Provincial reformada y en la Ley 10.027”, explicó en esa oportunidad la diputada Romero.

La legisladora destacó que para los vecinos de la localidad es una ley necesaria y beneficiosa. “Sauce Montrull cuenta con alrededor de 2700 habitantes permanentes, que se duplica en época estival vinculada con la elección de muchas personas que tienen propiedades en esta zona tan cercana a la capital provincial. Se requiere un ordenamiento y facultades específicas que ahora esta transformación en municipio les dará a las autoridades”, recalcó.

Participaron de la reunión de comisión Nicolas Wendler, subdirector de Juntas y Comunas de la provincia y Soledad Daneri, presidente de la Comuna de Sauce Montrull.

En relación a los nuevos desafíos para las autoridades, Romero expresó: “Son nuevas responsabilidades que se asumen y a la vez nuevas herramientas y recursos, ya que la coparticipación que reciben las comunas es muy diferente a lo que reciben aquellas localidades con el rango de municipio. Ellos tendrán nuestro acompañamiento y también los canales institucionales para continuar capacitándose y formándose para administrar el territorio que en poco tiempo será un nuevo municipio entrerriano”, finalizó.