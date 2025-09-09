La vicegobernadora Alicia Aluani participó del acto central por el 50 Aniversario de la escuela Vieytes de Aranguren

La actividad se desarrolló en el edificio de la institución educativa y contó con la participación de la rectora, Nazarena Salzman; el presidente municipal, Luis Siebenlist; el director de Escuelas Secundarias de la Provincia, Omar Osuna; y la vicegobernadora.

Durante el acto, las autoridades brindaron palabras alusivas a la fecha y realizaron el descubrimiento de placas recordatorias, que fueron bendecidas por el pastor Rubén Molina.

Además, se llevó a cabo la Ceremonia de Antorchas en homenaje a “la llama de la educación pública”.

El programa incluyó números artísticos de estudiantes y la presentación de la Banda de la Policía de Entre Ríos.

50 años de trayectoria

La vicegobernadora Alicia Aluani, al tomar la palabra expresó: “Es una fecha muy especial: son 50 años de trayectoria, 50 años de historia, 50 años de educación y de compromiso con nuestros jóvenes entrerrianos”.

En ese sentido, brindó sus saludos y felicitaciones a la institución y remarcó: “A lo largo de los años han formado no solo alumnos, sino también ciudadanos; acompañando proyectos de vida y siendo pilar de esta comunidad. Este aniversario nos invita a celebrar a los alumnos que pasaron por estas aulas, a los docentes que dejaron sus huellas en la comunidad educativa y a las familias que confiaron en una educación de calidad”, destacó.

Finalmente, sostuvo que para el gobierno provincial la educación “es una herramienta transformadora, que modifica realidades”.

Y agregó: “Apoyamos a la educación trabajando día a día para que nuestros alumnos entrerrianos puedan vivir con más oportunidades y en mejores condiciones”.

Por su parte, la rectora Nazarena Salzman recordó: “Desde aquel 1974, cuando se firma el decreto para que en 1975 comience a funcionar, un grupo de visionarios sembró la semilla de lo que hoy es nuestra escuela”.

Y continuó: “Quiero recordar con gratitud a todos aquellos que han contribuido a hacer de esta escuela lo que es hoy: a los fundadores y pioneros, cuyo compromiso y visión sentaron la base de nuestra institución; a los directores y directoras que me precedieron”.

Además, agradeció a docentes, personal administrativo y de servicios, alumnos, exalumnos y a toda la comunidad.

En tanto, el director de Escuelas Secundarias de la provincia, Omar Osuna, quien asistió en representación de Alicia Fregonese, presidenta del Consejo General de Educación (CGE), extendió sus felicitaciones y resaltó “la gestión de calidad y compromiso para la educación de Aranguren y para toda la comunidad que conforma la ruralidad de la zona”.

Finalmente, Sandra Ostorero, exalumna y egresada de la institución, brindó unas palabras en honor al aniversario, rememorando “aquella comisión que soñó, luchó y trabajó para que esta escuela fuera posible en Aranguren. Por aquellos años muchos se preguntaban: ¿para qué Aranguren quería una escuela si Ramírez estaba tan cerca? Pero ellos no bajaron los brazos”.

Y concluyó: “Felices 50 años, querida Vieytes, que sigas siendo magia, refugio y esperanza para muchas generaciones más”. Otras presencias

Acompañaron además el senador por el departamento Nogoyá, Rafael Cavagna; la directora departamental de Escuelas, Claudia Sosa; y la secretaria coordinadora de la Cámara de Senadores, Julieta Sosa.

También participaron autoridades educativas, autoridades locales, exintendentes, docentes, estudiantes, exalumnos y público en general.