Ramírez fue sede de la final de los Juegos Culturales Entrerrianos

Más de cien gurises de distintos lugares de la provincia participaron de la final de los Juegos Culturales Entrerrianos Ulises Daniel Ferrero, tras ser seleccionados previamente en instancias locales y regionales. El evento se concretó en General Ramírez, y fue organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto al Consejo Provincial de CultuLos Juegos Culturales Entrerrianos buscan fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia a través del arte y la creatividad. Este año la temática fue “Cuento, leyenda y voces del monte”, una invitación a recuperar mitos y relatos que forman parte del patrimonio oral entrerriano.

Sumando todas las etapas previas, participaron un total de más de 600 inscriptos en las disciplinas de videominuto, freestyle, payada, conjunto musical, danza (solista y pareja), teatro (unipersonal y grupal), cuento, fotografía, pintura, dibujo y poesía.

Homenaje

Durante esta final, se realizó un homenaje a la memoria de Ulises Ferrero junto a sus familiares. Ferrero fue un trabajador de la Secretaría de Cultura que estuvo relacionado con el desarrollo de innumerables ediciones de los Juegos Culturales, por su compromiso con las artes escénicas, la formación de nuevas generaciones y la promoción de espacios de expresión.

Seleccionados

Videominuto:

Sub 15: Luisina Machuca (San Gustavo).

Sub 18: Lara Giménez, Lola Giménez y Nils Kardemark (General Ramírez).

Teatro unipersonal:

Mía Satto (Caseros).

Teatro grupal:

Carmela Devolver y Enzo Perrón (Caseros).

Poesía:

Sub 15: Sofía Ceis Ocampo (Galarza).

Sub 18: Santiago Patt Garelli (Herrera).

Pintura / Dibujo:

Sub 15: Martiniano Miño (Feliciano).

Sub 18: Francesca Pesenti (Herrera).

Cuento:

Sub 15: Valentín Borghello (La Paz).

Sub 18: Luna María Muñoz (La Paz).

Fotografía:

Sub 15: Ana Clara González (San Salvador).

Sub 18: Augusto Benítez (Diamante).

Danza individual:

Aylin Marisol Aguiar (Ubajay).

Danza pareja:

Sub 15: Segundo Jurajuría y Martina Vega (La Paz).

Sub 18: Miguel Martínez y Delfina Acosta (Nogoyá).

Payada:

Álvaro Marino Geber (Santa Anita).

Freestyle:

Alexis Méndez (Hambis).

Canto solista:

Sub 15: Priscila Lascof (Villa Clara).

Sub 18: Delfina Rochi (Nogoyá).

Conjunto musical:

Nehemías Wagner y Cristian Pavón (Bovril).ra.