Entre Ríos fue destacada por su política educativa centrada en la alfabetización

El gobernador Rogelio Frigerio recibió este lunes un reconocimiento por parte de la organización Argentinos por la Educación en el marco del programa Compromiso Alfabetizador. La iniciativa que alcanza a la mayoría de las escuelas primarias estatales, busca mejorar los niveles de lectura y comprensión desde los primeros años escolarLa distinción fue entregada en una ceremonia que se desarrolló en la Sala de Periodistas de Casa de Gobierno, por el director ejecutivo de la ONG, Ignacio Ibarzábal. También participó la presidente del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese.

Durante el acto, Frigerio reafirmó su compromiso con la educación como una de las prioridades centrales de su gestión. Señaló que “la responsabilidad en esta materia recae plenamente sobre los gobernadores” y remarcó que “no busca eludir esa obligación”. Sostuvo que si el sistema educativo no funciona es su responsabilidad directa, mientras que si hay avances es mérito del equipo de gobierno y sobre todo de los docentes entrerrianos.

El mandatario destacó que “la alfabetización es la base de todo el proceso educativo” y que “el trabajo de los docentes en el aula es clave para mejorar los resultados”. Resaltó la importancia de “medir el desempeño sin temor, como herramienta para conocer la realidad y tomar decisiones”. En ese sentido, subrayó que Entre Ríos avanzó en evaluaciones censales de fluidez lectora, alcanzando al 90 por ciento del alumnado de segundo grado, cuando anteriormente llegaban solo al 15 por ciento.

En ese marco, el titular del ejecutivo destacó que “Entre Ríos no puede ocupar cualquier lugar en la tabla, tiene que liderar en alfabetización, en innovación educativa, en modernización y actualización de la currícula, en la permanencia de los adolescentes en la escuela secundaria y en el vínculo de esta con el mundo laboral. También en la formación docente, en la calidad edilicia y en el reconocimiento a la trayectoria de los maestros. En definitiva, en todos los aspectos multifacéticos que hacen posible contar con una educación pública de calidad”.

Finalmente, agradeció a los más de 3.000 docentes que participaron en las capacitaciones anuales y destacó su rol clave en este proceso. Consideró que el premio recibido es “un reconocimiento al esfuerzo colectivo” y expresó su deseo de que “las próximas gestiones continúen profundizando este camino para que Entre Ríos vuelva a destacarse como ejemplo en materia educativa”.

Recordando que la política educativa implementada a escala nacional desde 1870 revirtió un analfabetismo de la población del 80 por ciento y lo redujo al 14 por ciento a mediados del siglo XX, el director ejecutivo de la ONG Argentinos por la Educación, Ignacio Igarzábal, dijo: “Hemos tenido desafíos similares; no se trata de compartir el mal dato, sino de tener también una visión de esperanza de cómo cambiamos las cosas”.

El referente de la organización pionera del Plan de Alfabetización Nacional continuó: “Nuestras ganas de cambiar la realidad nos llevaron a iniciar en 2023 la Campaña Nacional por la Alfabetización. Dos años después vemos, a través de un análisis muy riguroso, que Entre Ríos cuenta con un sistema que permite seguir la trayectoria de cada estudiante, los días de asistencia a clase y la evaluación. Eso le da robustez a la política y es lo que reconocemos hoy y agradecemos el esfuerzo que están haciendo”.es.