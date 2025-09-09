Día Provincial de las Áreas Naturales Protegidas de Entre Ríos🌱

En el marco de esta conmemoración, el equipo de la Reserva Natural Educativa “Montecito de Lovera” participó de una jornada de sensibilización ambiental realizada en la Vieja Usina de Paraná.

👉 La actividad fue organizada por la Dirección de Áreas Naturales Protegidas, dependiente de la Secretaría de Ambiente, con el objetivo de promover el cuidado y la revalorización del patrimonio natural y cultural de Entre Ríos.

📽️ Durante la jornada, distintas escuelas participaron de propuestas educativas que culminaron con la proyección de un cortometraje sobre las áreas protegidas entrerrianas.

🌿 Participaron también el Museo Provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas “Prof. Antonio Serrano”; el Área Natural Protegida “Islote Curupí” de Paraná; las ANP “Parque Escolar Rural Enrique Berduc” y “La Porota” de La Picada; el Área Natural Protegida “La Chinita” de Villaguay y el Área Natural Protegida “Monte de la Paloma” de Aldea Brasilera.

Además, asistieron delegaciones escolares del Liceo Paula A. de Sarmiento, Escuela José Manuel Estrada, Escuela Sulema Embon y Escuela Juan B. Alberdi.