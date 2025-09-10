General Ramírez: Reunión de trabajo con el presidente de la Cámara de Diputados

Mantuvimos un encuentro con el Presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein, donde repasamos la realidad de nuestra ciudad y de la provincia. Agradecemos especialmente al Diputado Jorge Maier por la gestión de la reunión.

Uno de los ejes centrales de la charla fue la importancia del pavimentado del Acceso Norte de General Ramírez, un proyecto que este año estuvo incluido pero sin partida presupuestaria y que volverá a plantearse en la legislatura.

Seguimos gestionando y generando vínculos para que las obras que necesitamos los ramirenses puedan concretarse.