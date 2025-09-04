Sep 04

Diputados comenzó a analizar la prohibición de deudores alimentarios a espectáculos culturales y deportivos

 

La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados empezó a analizar la prohibición de ingreso a espectáculos culturales y deportivos de deudores alimentarios.

 

Esta primera reunión contó con la presencia de la Directora General de Asistencia Integral a la Víctima del delito, el Jefe de Departamento. Registro de Deudores Alimentarios y el Coordinador de Legales.

 

Al respecto, el presidente de la Comisión, Marcelo López puntualizó: “El proyecto que tiende a establecer un régimen de licencia para los empleados públicos que sean adoptantes, es una iniciativa de la diputada Mariana Bentos, y busca garantizar los tiempos que son tan importantes para lograr la vinculación entre ese niño y su nueva familia”, acotó.

 

Acerca de los pasos en el trabajo legislativo, López explicó: “Se harán algunas modificaciones ya consensuadas y se pondrá a la firma el dictamen de comisión para que el proyecto pueda seguir su curso y ser tratado en el recinto. Es central decir que de aprobarse, nuestra provincia sería pionera en este tema”, agregó. (APFDigital)

