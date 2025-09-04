Licitan la construcción de una Unidad de Terapia Intensiva para el hospital de La Paz

Con una inversión provincial cercana a los 946 millones de pesos, el Gobierno de Entre Ríos llamó a licitación la construcción de una moderna Unidad de Terapia Intensiva (UTI), en el Hospital 9 de Julio de La Paz.

Se trata de una obra en el marco de las acciones estratégicas para fortalecer el sistema de salud pública en la provincia, a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios.

El acto de apertura de sobres se realizará el jueves 25 de septiembre a las 10, en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno.

La obra demandará una inversión de 945.933.719,21 de pesos, financiada con fondos provinciales.

«La construcción de esta Unidad de Terapia Intensiva es una inversión estratégica para fortalecer la infraestructura hospitalaria y el sistema de salud pública en el norte entrerriano. Mejorará la capacidad del hospital para atender emergencias y casos críticos, y brindará mayor respaldo a los vecinos de La Paz y la región», señaló el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider.

Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, remarcó la importancia del proyecto: «Actualmente, los departamentos del norte deben derivar a sus pacientes críticos a Paraná o a hospitales de la costa del Uruguay. Esta nueva UTI permitirá reforzar la atención crítica sobre la costa del Paraná y descongestionar los efectores de mayor complejidad de la provincia».

Detalles técnicos del proyecto

Contempla la ejecución de una UTI de 335 metros cuadrados, equipada con nueve camas de cuidados intensivos, además de locales de apoyo y áreas de servicios que garantizarán condiciones adecuadas para la atención crítica y el trabajo del personal de salud.

El plazo de ejecución será de 360 días corridos.El nuevo espacio estará ubicado sobre Avenida Artigas, lindante al área quirúrgica y próximo al servicio de guardia, lo que facilitará una rápida accesibilidad desde los sectores de urgencias, quirófanos, diagnóstico por imágenes y áreas postoperatorias.

La obra se ajusta a las normas hospitalarias vigentes, con circulación diferenciada para áreas limpias y sucias, y sectores controlados para evitar cruces entre pacientes y suministros.

La ciudad de La Paz, cabecera del departamento homónimo, cuenta con una población de aproximadamente 25.000 habitantes y demanda servicios de salud de mayor complejidad.

Con esta nueva infraestructura, el Hospital 9 de Julio -que actualmente brinda atención de nivel intermedio- podrá ampliar su capacidad de respuesta ante situaciones críticas.

Los pliegos estarán disponibles hasta el lunes 15 de septiembre, en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones (Gregorio Fernández de la Puente 220 – 2º Piso, Paraná), de 7 a 13.

Las consultas técnicas pueden realizarse al correo minplan@entrerios.gov.ar, con copia a direcciongeneralarq@gmail.com. También se podrá acceder a la información técnica a través de la web del Ministerio, en la sección correspondiente a la Licitación Pública N° 03/2025.